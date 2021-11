Zoológico Municipal de Uberlândia é reaberto para visitação

O Zoo tem o espaço tem 200 animais, de espécies diferente (foto: Cleiton Borges/Secom/PMU) O Zoológico Municipal de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foi reaberto nesta terça-feira (9/11) para visitação. O espaço ficou fechado desde março de 2020 devido às restrições durante a pandemia de COVID-19. Nesse tempo, segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, foram feias melhorias no local.



A entrada é gratuita e as visitas podem ser feitas entre 8h e 16h.



Com 300 mil metros quadrados, o espaço tem 200 animais, de espécies diferentes, entre aves, répteis e mamíferos. Para abrigar os animais, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos segue a legislação do Instituto Estadual de Florestas (IEF) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).



“O Zoológico ficou fechado para o público, mas nossos trabalhos não pararam. Algumas intervenções já estavam previstas e outras foram incorporadas ao cronograma de serviços”, disse o secretário municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, João Júnior.



Entre os serviços, foram feitas trocas de telas, pinturas e instalações de telas e guarda-corpos com tubulações para proteção e segurança dos visitantes. Uma nova passarela de 200 metros também foi feita no acesso aos recintos onde ficam os felinos.



A secretaria realizou ainda o enriquecimento ambiental voltado para os animais do Zoológico, com instalações de novas escadas e balanços. Estes equipamentos contribuem para melhorar o bem-estar e a qualidade de vida de cada espécie do local. Também foram plantados 800 metros de grama ao redor de todos os recintos, melhorando o paisagismo e auxiliando na parte sensorial dos animais.