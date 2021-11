Santuário atinge meta de doações para restaurar 23 peças sacras

anta Bárbara antes e depois dos trabalhos de recuperação: peça tinha problemas de policromia e outras depreciações (foto: Anima Conservação, Restauração e Artes/Divulgação)





Se a comunidade é a melhor guardiã do seu patrimônio, como dizem os especialistas, merece aplausos o exemplo de moradores de Ouro Preto, na Região Central: agir o quanto antes para não perder seus tesouros barrocos. Assim, três meses antes do esperado, terminou a campanha de apadrinhamento de 23 imagens sacras do século 18 pertencentes ao Santuário Nossa Senhora da Conceição, no Bairro Antônio Dias, no Centro Histórico da cidade, reconhecida como patrimônio mundial. “Começamos a campanha 'Apadrinhe uma imagem' em maio, pretendendo concluir em fevereiro de 2022, mas já conseguimos todos os recursos”, festejava ontem o pároco e reitor do santuário, padre Edmar José da Silva.





LEIA MAIS 04:00 - 06/05/2021 Campanha busca 'padrinhos' para imagens sacras em Ouro Preto

19:48 - 28/10/2021 Concurso de Presépios em Ouro Preto distribui R$ 2,7 mil em prêmios



Preferindo não revelar o valor arrecadado, padre Edmar se mostra satisfeito com a grande participação popular na iniciativa – mais de 200 famílias. Para que todos se envolvessem na ação inédita no estado para preservação dos acervos, a paróquia criou carnês, permitindo que, além das 18 que haviam se comprometido com o restauro de 18 peças sacras, outras patrocinassem mais cinco. “O resultado é motivo de grande alegria para nós, pois a missão está sendo cumprida”, contou.

Quem chega ao santuário, considerado um dos templos católicos mais antigos de Minas, com a construção iniciada em 1727, e também dos maiores em tamanho e suntuosidade, pode comprovar o sucesso da empreitada. Das 23 peças, 15 ficaram prontas, tendo passado pelas etapas de limpeza, imunização (para evitar ataque de cupins), fixação, consolidação, nivelamento e reintegração da pintura.





São elas: Santa Bárbara, São João Nepomuceno, Virgem da Assunção, Santa Rita, São Brás, São Roque, Nossa Senhora da Boa Morte, São Francisco de Paula, São Zacarias, Nosso Senhor do Bonfim, São Gonçalo, Nossa Senhora do Terço, São Miguel Arcanjo, Crucificado da Agonia, além de uma cruz usada em procissões. “Fica faltando só o trabalho do escultor para reparar um pedaço ou outro de madeira que se perdeu ao longo do tempo”, explica o religioso.





As demais peças vão ainda passar pelo mesmo tipo de intervenção. Estão nesse grupo: São Sebastião, São José de Botas, São Domingos de Gusmão, Santo Antônio, Sagrado Coração de Jesus, São Judas Tadeu, Santa Apolônia e Nossa Senhora das Mercês.