Avião de acidente que matou Marília Mendonça foi de Henrique e Juliano

Acidente que matou Marília Mendonça e outras quatro pessoas na última sexta (foto: Redes sociais )

O avião bimotor C90A, que transportava a cantora Marília Mendonça pertencia à dupla sertaneja Henrique & Juliano antes de ter sido vendida à PEC Táxi Aéreo. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (8/11) pela assessoria de imprensa da cantora.





A aeronave decolou de Goiânia com destino a Caratinga (MG), onde a cantora teria uma apresentação na noite de sexta-feira (5/11). O acidente, que ocorreu próximo à cidade de Piedade de Caratinga , no Vale do Rio Doce, ainda está em investigação.Em nota, a assessoria informou que "Henrique & Juliano venderam a aeronave de modelo C90A, nu%u0301mero de se%u0301rie LJ-1078, pouso convencional 2 motores turbo-he%u0301lice em 09 de julho de 2020 para empresa PEC TA%u0301XI AEREO."A companhia disse que o avião envolvido na queda estava "plenamente aeronavegável", com homologação na Anac, e que o piloto e copiloto tinham todos os treinamentos atualizados, com experiência em voos.

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) confirmou que o avião atingiu fios de alta tensão da empresa antes do acidente. Todos que estavam na aeronave morreram.



A assessoria da cantora ainda frisou que Marília ''sempre se preocupou com a sua seguranc%u0327a e de toda a equipe, por isso, na%u0303o agendava nenhum tipo de compromisso seguidos no mesmo dia, seja demandas de imprensa, shows e outros tipos de apresentações".



Assessoria lamenta erro





Ao tomar conhecimento do acidente, a assessoria de imprensa da artista informou que buscou informações de fontes confiáveis. Elas informaram que estaria tudo bem e que todas as pessoas estavam sendo conduzidas ao hospital, somente para realizar procedimento padrão.



''Passados menos de 20 minutos, as mesmas (fontes0 notificaram a equipe sobre a fatalidade. A notícia foi repassada, primeiramente, aos familiares das vítimas'', informou.



Em nota, a assessoria ainda informa que ''em nenhum momento o equívoco foi intencional, sempre prezamos pela ética profissional e moral''.