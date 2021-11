Cachoeira onde avião de Marília Mendonça caiu fica em condomínio

Cantora Marília Mendonça morreu em acidente aéreo no Vale do Rio Doce (foto: CBMMG/Divulgação)

A cachoeira onde caiu o avião da cantora Marília Mendonça , em Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, fica dentro de um condomínio de classe média-alta. O acidente ocorreu nesta sexta-feira (5/11) quando a aeronave da artista estava a cerca de quatro quilômetros do aeroporto de Ubaporanga. O estrondo ouvido no momento da tragédia assustou moradores O conjunto de casas que abriga a cachoeira fica nas proximidades da serra de Piedade de Caratinga. O curso d'água é utilizado para o abastecimento hídrico dos moradores do entorno.No local, batizado Condomínio da Cachoeira, vivem cerca de 30 famílias. Nas proximidades, há um hotel fazenda. Trata-se de uma área de zona rural.Marília, de 26 anos, se dirigia ao aeroporto caratinguense para realizar shows em Minas Gerais. Ela iria se apresentar na cidade nesta sexta. Depois, iria a Ouro Branco, Divinópolis e Taiobeiras.A "Patroa", como era carinhosamente chamada pelo público, saiu de Goiânia (GO) no início da tarde de hoje. A viagem em direção ao Aeroporto de Caratinga tinha distância programada de 1.180 quilômetros.

