BH passa a ter intervalo menor entre metrôs a partir desta segunda-feira

Segundo a CBTU, a ampliação na oferta de trens tem o objetivo de atender a maior demanda registrada, principalmente depois da flexibilização gradual das atividades econômicas da cidade. Quem utiliza o metrô para se locomover pela capital mineira irá se deparar com menos espera para a utilização do transporte público a partir da próxima segunda-feira (8/11). A Companhia Brasileira de Trens Urbanos de Belo Horizonte anunciou um novo quadro de horários, que passa a valer já na próxima semana.Segundo a CBTU, a ampliação na oferta de trens tem o objetivo de atender a maior demanda registrada, principalmente depois da flexibilização gradual das atividades econômicas da cidade.





A CBTU-BH também informa que nos horários de maior movimentação irá intercalar os trens simples (de 4 vagões), com trens acoplados (de 8 vagões), que, por serem maiores, proporcionam maior distanciamento dentro dos vagões. Atualmente, o intervalo nos dias da semana entre um metrô e outro é de 8 a 10 minutos, nos horários de picos, e 18 minutos nos demais horários. A partir deste novo quadro de horários, o intervalo passa a ser de 7 a 10 minutos nos horários de picos, e 15 minutos nos demais horários.A CBTU-BH também informa que nos horários de maior movimentação irá intercalar os trens simples (de 4 vagões), com trens acoplados (de 8 vagões), que, por serem maiores, proporcionam maior distanciamento dentro dos vagões.





Aos sábados, o intervalo dos trens será realizado entre 15 minutos até 9h30, e nos demais horários, com 20 minutos. Já aos domingos e feriados, o intervalo dos trens é mantido de 20 minutos.





Os horários de pico são determinados pela CBTU-BH na parte manhã, entre 6h às 9h, e também no horário da tarde, de 16h às 19h.

As bilheterias do metrô funcionam de 5h40 às 23h, todos os dias, para a recarga de cartão ou a compra de bilhetes. Para os usuários que já possuem o cartão ou bilhete, as estações estão abertas desde às 5h15 até às 23h. O uso da máscara, cobrindo boca e nariz, segue obrigatório

A CBTU-BH informa que continuará adequando o quadro de horários sempre que tiver novas determinações, com o intuito de garantir a oferta necessária de transporte público para toda a população.







