Homem é preso após enforcar a mulher e pisar em sua cabeça

Suspeito preso foi encaminhado para a Delegacia de Plantão da PC de Uberaba (foto: PMMG/Divulgação)

Um homem de 36 anos foi preso no início da madrugada desta quarta-feira (3/11) após enforcar a companheira também de 36, arrastá-la até a rua e pisar em sua cabeça. O caso ocorreu em frente a uma casa do Residencial Rio de Janeiro, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A agressão só terminou, segundo a Polícia Militar, quando ele foi contido pelos vizinhos.