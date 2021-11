Restaurante La Greppia fecha as portas; veja datas para se despedir

La Greppia funcionou por 25 anos no Centro de BH (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O restaurante La Greppia, tradicional restaurante no Centro de Belo Horizonte, anunciou que fechará as portas.





''Informamos que encerraremos as atividades no dia 6 de novembro. Estamos enfrentando enormes dificuldades para lidar com os reflexos deixados pela pandemia e infelizmente não teremos como continuar'', informou o estabelecimento pelas redes sociais.









Foram 25 anos de funcionamento e de muita história. ''Obrigado a todos os amigos e clientes que fizeram parte de tudo isso'', diz o comunicado.









''Durante estes dias, colocaremos à venda diversos objetos que compõem o nosso salão, como os quadros históricos de Belo Horizonte, mesas e cadeiras, e outros'', informou.



Delivery







Com a comoção do anúncio, o restaurante informou que os clientes podem comprar uma lasanha e fazer um PIX no valor de R$ 34,90.



O comprovante de pagamento deve ser enviado para o WhatsApp do estabelecimento. Os pratos serão entregues a partir de dezembro.



SERVIÇO



Quarta-feira (3/11) - Fechado

Quinta-feira (4/11) - Aberto

Sexta-feira (5/11) - Aberto

Sábado (6/11) - Aberto

Endereço: Rua da Bahia, 1196, Centro

Reservas pelo Instagram: @lagreppiaa