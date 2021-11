Museu de Ciências Naturais da PUC Minas tem horário de visitação ampliado

Reabertura do Museu ocorre de forma gradual (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press) Nesta quarta-feira (3/11), o Museu de Ciências Naturais da PUC Minas está ampliando o seu horário de visitação. A reabertura do museu vem ocorrendo de forma gradual, e agora o seu horário de funcionamento passa a ser das 9h às 17h, sendo que antes era das 10h às 16h. O agendamento para comparecimento ao local ainda é necessário e é realizado por telefone.









O museu conta com uma nova exposição sobre crânios de mamíferos nativos e exóticos. Além disso, uma exposição de arte sobre as Festas do Rosário de Minas Gerais. Também estão abertas à visitação as exposições permanentes.





Luiza levou seus filhos pela primeira vez a um museu (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press) Ansiosa pela reabertura do museu, a engenheira Luiza Freire, de 35 anos, realizou uma visita com seus dois filhos, Henrique, de 5 anos, e Marcelo, de 1 ano e 5 meses. Ela conta que esses programas passaram a ser mais valorizados pela família, e que não visitava esses espaços há mais de dois anos: "É uma possibilidade de programa cultural com os meninos muito interessante".





Luiza recomenda o programa à população e diz que o local está seguindo todos os protocolos: "Conhecimento é o que eles estão mais precisando. Acaba que com a pandemia a gente fez muita coisa em casa. Tentei fazer muitas coisas com eles, de arte. Mas chega uma hora em que a gente fica sem saber o que fazer, não sou da área de pedagogia, então com certeza, é um programa sensacional e que ainda vai render bastante conversa a partir de hoje", relata.

José Sidney visitando pela primeira vez um museu com sua família (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press) José Sidney, de 43 anos, operador de tubulão, estava visitando pela primeira vez um museu com sua família. Ele acredita que a pandemia despertou a curiosidade para esse tipo de programa em muitas pessoas: "Algumas pessoas eram meio desinteressadas, não davam valor às coisas, e hoje em dia, depois que veio a pandemia, muita gente morrendo, as pessoas dão mais valor à vida. (...) Se a gente não procurar dar uma passeada, conhecer as coisas, a gente vai perdendo, né, porque a vida passa tão rápido".





No Museu de Ciências Naturais, são permitidos 135 visitantes por turno, nos perídos de manhã e tarde. O coordenador Bonifácio Teixeira explica que devido ao fato de o agendamento ser realizado previamente por telefone, e o pagamento presencialmente na porta do museu, muitas pessoas acabam não comparecendo, o que deixa o fluxo de pessoas mais flexível. A entrada no museu é de R$ 12 para cada visitante. Crianças de 3 a 10 anos e idosos pagam meia.





Segundo a instituição, o Comitê de Monitoramento do Coronavírus da PUC Minas aprovou os protocolos de funcionamento. O uso de máscara é obrigatório, é necessário respeitar a sinalização e o distanciamento físico. Além disso, os bebedouros só podem ser utilizados para abastecimento das garrafas individuais.





Mesmo seguindo todos os protocolos de segurança para a COVID-19, o coordenador do Museu explica que a visitação de grupos de escolas não é incentivada pelo local por enquanto.





O museu fica localizado na Rua Dom José Gaspar, 290, no Bairro Coração Eucarístico, em Belo Horizonte, e o telefone para agendamento é: (31) 3319-4520.





* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.