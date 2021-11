Policial invade casa da ex, agride a mulher e ainda quebra móveis

Policiais foram até a residência do agressor, mas o homem não foi localizado (foto: PCMG/Divulgação) Uma mulher de 27 anos precisou ser levada para o hospital, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, após ser agredida. A vítima contou que quando chegou em casa na noite desta terça-feira (2/11), encontrou o ex-companheiro no local. Ele teria pulado o muro e entrado no imóvel sem a sua autorização. Muito exaltado, o homem quebrou vários móveis, eletrodomésticos e objetos da casa.









A mulher relatou aos policias que já vinha sofrendo várias ameaças, agressões físicas e verbais do ex. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Municipal de Ibirité, com ferimentos na cabeça e nos braços.





Os policiais foram até à residência do suspeito, que fica no mesmo prédio da ex-mulher. Entretanto, até a publicação desta matéria o agressor ainda não havia sido localizado.