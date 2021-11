Carro no qual os suspeitos estavam não conseguiu fazer a curva na Rua Madalena e bateu no portão de uma casa (foto: Reprodução da internet/Google Maps)

Um homem de 22 anos e outro de 32 foram presos na madrugada desta quarta-feira (3/11) após serem flagrados com um carro roubado. O caso foi no Bairro Aparecida, Região Noroeste de Belo Horizonte. Eles tentaram fugir da polícia, mas acabaram se envolvendo em um acidente.









Os policiais sinalizaram para o motorista parar, mas ele acelerou para fugir. Em determinado momento, ao entrar na Rua Madalena, ele não conseguiu fazer uma curva e bateu no portão de uma casa. O local é uma oficina mecânica, onde a dupla foi presa.





De acordo com a PM, o suspeito mais novo, que estava na direção, disse ter comprado o carro por R$ 800, de um homem que ele não soube dizer o nome. Ao verificar o chassi do veículo, os policiais descobriram que ele estava com placas diferentes e que, na verdade, o carro havia sido roubado em 13 de outubro.





O veículo foi rebocado e levado para um pátio. A perícia da Polícia Civil também foi acionada. Após passarem por atendimento no Hospital Odilon Behrens, que constatou que eles não tinham ferimentos, os suspeitos foram levados para a Polícia Civil.