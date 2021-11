Homem é encontrado morto no quintal de sua casa, em Valadares

O corpo do homem foi encontrado no quintal de sua casa, no Bairro Palmeiras, logo depois dessa escadaria (foto: Roberto Higino Divulgação)

Os moradores do Bairro Palmeiras, em Governador Valadares, tiveram uma tarde agitada nesta segunda-feira (01/11), com a movimentação de policiais civis e militares nas escadarias do Beco 1. No local, foi encontrado o corpo de Mauro Paulo Matias, 46 anos, caído, no quintal de sua casa.