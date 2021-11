Bombeiros resgatam corpo de homem de 26 anos afogado no Norte de Minas

Buscas tiveram início no domingo e foram interrompidas à noite, sendo retomadas na manhã desta segunda (foto: CBMMG)

Foi resgatado na manhã desta segunda-feira (1/11), pelo Corpo de Bombeiros, nas águas do Ribeirão Olhos D’água, no distrito de Macaúbas, em Olhos D'água, no Norte de Minas, o corpo de um homem de 26 anos que morreu vítima de afogamento.

Segundo relato do Boletim de Ocorrências do Corpo de Bombeiros (BO), testemunhas contaram que o homem nadava no ribeirão, na tarde de domingo (31/10), quando desapareceu nas águas.

A procura pelo corpo teve início ainda no domingo. No entanto, com o cair da noite, elas foram suspensas e retomadas na manhã desta segunda. A testemunha ficou com os documentos da vítima, cujo corpo foi encaminhado para uma funerária em Turmalina.