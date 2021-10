PM apreende três menores suspeitos de matar advogado de 27 anos em Itajubá

Família já procurava pelo advogado, que saiu de casa na noite anterior sua BMW. (foto: reprodução)

A Polícia Militar apreendeu três menores suspeitos de matar o advogado William Matheus Martins Magalhães, de 27 anos. Os adolescente de 17 anos, 16 anos, e 15 anos foram apreendidos ainda no sábado (30/10), horas depois de o corpo do advogado ser encontrado em um terreno baldio de Itajubá, Sul de Minas. Willian era de Santa Rita do Sapucaí, cidade vizinha a Itajubá.



De acordo com a PM, o corpo do advogado foi encontrado pela Guarda Civil ao lado do carro, no bairro São Judas. A PM e a perícia da Polícia Civil foram acionadas e o local isolado.



O rapaz contou ainda que houve um desentendimento quando estavam na área afastada e começaram a brigar. Ainda de acordo com a polícia, o menor contou que ele e os colegas agrediram o advogado com socos e chutes na cabeça. Após serem detidos, o rapaz de 17 anos disse à polícia que o advogado encontrou ele e os outros dois menores em um bar de Itajubá e os teria chamado para sair e se divertir fora em outro local.O rapaz contou ainda que houve um desentendimento quando estavam na área afastada e começaram a brigar. Ainda de acordo com a polícia, o menor contou que ele e os colegas agrediram o advogado com socos e chutes na cabeça.



O corpo de William Matheus foi sepultado neste domingo (31/10) em Santa Rita do Sapucaí. Família e amigos tinham divulgado um comunicado no sábado pela manhã, dando o jovem advogado como desaparecido desde a noite de sexta-feira (29/10), quando saiu da cidade de carro e não tinha sido mais visto.