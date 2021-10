Governo de Minas, Rio, Goiás e DF lançam cooperação para estruturar turismo

Turismo voltado ao patrimônio pode ganhar ainda mais força em Minas Gerais com o programa Via Liberdade (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Gafe

Um programa para estruturar, sinalizar e promover destinos culturais ao longo dos 1.179 quilômetros da BR-040. Esse é o objetivo do Via Liberdade, projeto lançado na noite dessa sexta (29/10) pelos governos de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal no Palácio das Artes, em Belo Horizonte.De acordo com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG), as ações da Via Liberdade se concentram em locais voltados ao patrimônio, paisagens entre montanhas e mar, cidades imperiais, natureza exuberante, horizontes, capitais, metrópoles, comidas típicas, tradições, sertão, arte e contemporaneidade.A primeira etapa da rota turística se volta ao reconhecimento da população local. Para o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas, Lêonidas Oliveira, o projeto "reúne 70% do patrimônio histórico do país".Dentre as ações propostas, estão a realização de encontros direcionados a pesquisadores, artistas e especialistas com temas relacionados aos marcos da história do Brasil e a celebração do bicentenário da Independência do Brasil.Também estão no cronograma a promoção de destinos estratégicos, seminários sobre patrimônio e turismo, atividades de marketing e a utilização de portais do turismo e redes sociais para potencializar o turismo virtual.Participação em feiras e eventos nacionais e internacionais e parcerias estratégicas com setor público, privado e entidades representativas do turismo complementam os objetivos da rota turística.Durante o evento, o secretário Leônidas Oliveira afirmou que “todo mineiro quer ser carioca”. A frase foi dita no palco do Palácio das Artes, quando o secretário apresentava Gustavo Tutuca, secretário de Turismo do estado do Rio de Janeiro.“Todos os mineiros, eu particularmente falo por mim, nós temos e queremos ser cariocas, um pouco cariocas e somos um pouco cariocas”, disse, durante a cerimônia.“O Rio de Janeiro tem, e talvez por isso, uma força histórica imensa na relação da construção desse estado, do nosso território. Primeiro de São Paulo, com os bandeirantes, mas foi do Rio de Janeiro que veio, obviamente, a força da arte e da cultura que, nesse estado, se desenvolveu de forma surpreendente nos seus patrimônios históricos”, completou.