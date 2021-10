Metrô de BH terá novo intervalo aos sábados; confira os horários

Intervalo dos dias úteis permanece o mesmo (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU-BH) anunciou nesta sexta-feira (29/10) uma. Antes, o intervalo era de 18 minutos até 9h30 e 22 minutos nos demais horários e, a partir de amanhã, será de 15 minutos até 9h30 e 20 minutos nos demais horários.

A mudança valerá apenas para os sábados, nos dias úteis o intervalo é de 8 a 10 minutos nos momentos de pico e 18 minutos nos demais horários. Aos domingos e feriados são 20 minutos de espera.

As bilheterias funcionam de 5h40 às 23h, todos os dias, e as estações estão abertas das 5h15 às 23h, para quem já possui o cartão ou bilhete do metrô.



A CBTU-BH reforça que, em função da pandemia de COVID-19, permanece obrigatório o uso de máscara sobre o nariz e boca em todas as estações e dependências do metrô.

Caso algum usuário se recuse a utilizar a máscara, deverá ser impedido de entrar e a permanecer no espaço, conforme determinado pelo Decreto Municipal 17.322/20.

