Homem morre soterrado em mina de quartzo na zona rural de Corinto

O quartzo é uma pedra encontrada em abundância na região de Corinto (foto: Youtube.com/Reprodução )

Um homem de 27 anos morreu no soterramento de uma mina de quartzo, numa fazenda, na zona rural de Corinto, no Norte de Minas Gerais. Um homem de 38 anos escapou ao ser resgatado por mineiros que trabalhavam no local.

O acidente ocorreu no final da manhã de quarta-feira (27/10), quando o Corpo de Bombeiros foi acionado. Ao chegarem ao local, o homem de 38 anos, tinha acabado de ser retirado do buraco onde estava e onde também estaria o outro homem, já soterrado.

Segundo os bombeiros, o buraco tinha cerca de 13 metros de profundidade e foi preciso escavar, com cuidado, para que não provocasse a morte do homem soterrado, que ainda poderia estar vivo, ou mesmo ferir seu corpo.

As escavações duraram até cerca de 20h, quando o corpo foi encontrado e retirado do local. O homem que foi resgatado com vida tinha ferimentos pelo corpo e foi levado para o Hospital Municipal de Corinto, onde permanece internado.

Uma investigação será feita pela Polícia Civil, para tomar conhecimento da legalidade da exploração. O Corpo de Bombeiros deverá emitir um parecer sobre a segurança do trabalho no local.