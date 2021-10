Segundo policiais, suspeito jogou a moto contra um deles (foto: Polícia Militar/Divulgação)







Um policial militar precisou ser internado no Hospital Mater Dei do Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, após ser atropelado durante uma abordagem na noite dessa terça-feira (26/10) no Bairro Juliana, Região Norte de Belo Horizonte. Três homens foram presos suspeitos de tráfico de drogas.













Material apreendido com o trio na noite passada (foto: Polícia Militar/Divulgação)

O carro foi abordado no endereço e, com a dupla, foram encontrados R$ 4 mil em dinheiro e dois celulares. Eles disseram aos militares que aguardavam um terceiro homem que chegaria em uma motocicleta amarela com uma carga de drogas.





Com isso, os policiais montaram uma operação de cerco e bloqueio na rua. Quando o motociclista chegou ao local, ele desobedeceu a ordem de parada e jogou o veículo sobre um dos policiais, que sofreu fraturas graves nas duas pernas. Consciente, ele foi levado para a unidade de saúde.





Ainda de acordo com a PM, o condutor da moto tinha um mandado de prisão em aberto e, com ele, foram apreendidas duas barras e quatro porções de maconha, um pino de cocaína, R$ 116 em dinheiro, uma bolsa e um celular.