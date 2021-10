Prisão de suspeito pode esclarecer roubos em condomínios de luxo de BH

Ao ser preso, suspeito tinha em seu poder prospectos de carros de luxo, roupas de grife e um celular (foto: PCMG/Divulgação)

Uma modalidade de crime que vinha tirando o sossego, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar de Minas, o roubo de residências em condomínios de luxo, na Região Sul de Belo Horizonte, começa a ser esclarecida. Uma ação conjunta entre a PCMG e a de São Paulo prendeu o primeiro integrante da quadrilha especializada nesses roubos, um jovem de 23 anos. O prejuíjo causado é calculado em cerca de R$ 1,5 milhão

As investigações tiveram início em Belo Horizonte. Os policiais descobriram que o suspeito seria integrante de uma organização criminosa, procedente de São Paulo, especializada em furtos em condomínios e residências de alto padrão.

Segundo as investigações, os criminosos escolhiam os imóveis para cometer os crimes, ludibriavam porteiros e entravam nos apartamentos, que tinha suas portas arrombadas. O objetivo da quadrilha era sempre levar joias, aparelhos eletrônicos e dinheiro em espécie. Ao ser preso, suspeito tinha em seu poder prospectos de carros de luxo, roupas de grife e um celular

As investigações estão a cargo da 1 ª Delegacia Especializada em Investigação e Repressão ao Furto e Roubo, pertencente ao Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) da Polícia Civil .



Os policiais mineiros contam com a ajuda do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Paulo para descobrir outros integrantes e desarticular a quadrilha.