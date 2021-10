BH tem 3 denúncias por dia de obras irregulares; chuvas acendem alerta

Blitz de fiscalização nas obras vai até sexta-feira 29 de outubro (foto: Divulgação/CREA-MG)



Entre janeiro e setembro de 2021, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG) registrou 846 denúncias de obras irregulares na capital, uma média de três por dia. Entre as denúncias, a maior parte se refere a obras sem acompanhamento técnico, ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e empresa sem registro no conselho.



Com a chegada do período chuvoso e alertas geológicos mais frequentes, o Crea-MG destaca a necessidade de se redobrar a atenção nas construções. Para combater essas e outras irregularidades, o conselho realiza uma blitz de fiscalização, nesta semana, na capital.





Por causa do período chuvoso, as avaliações feitas antes do início das obras também são necessárias, segundo o gerente da Divisão de Fiscalização do Crea-MG, o engenheiro eletricista Nicolau Neder.



“É importante que o profisisonal habilitado avalie o solo, faça as sondagens e avalie os aspectos construtivos. Assim, o empreendimento poderá começar com segurança para os trabalhadores que irão ali operar, como os pedreiros, os mestres de obra, assim como para as pessoas para um futuro desta edificação”, explica.





A falta do documento legal que identifica o responsável técnico por um serviço ou uma obra realizada é uma das características recorrentes nas denúncias registradas pelo Crea-MG. Um exemplo é uma reforma residencial, no bairro Calafate, onde não tinha nenhum profissional como responsável técnico pelo serviço. Além da ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), empresas que não possuem registro no Conselho também se destacam nessas denúncias.

Blitz do CREA-MG

O conselho começou na segunda-feira (25/10) uma blitz de fiscalização que vai até sexta-feira (29/10). A ação conta com uma equipe composta por 12 fiscais que vão percorrer cerca de 250 obras de construção civil, verificando atividades relacionadas à engenharia, à agronomia e às geociências.



“A realização da blitz neste momento se faz ainda mais importante para um reforço na segurança das obras e, assim, da população”, afirma o inspetor Glaucus Lopes Dornas.