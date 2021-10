A Missa Conga foi o ponto alto da Festa de Nossa Senhora do Rosário, em Timóteo (foto: Festa do Rosário/Divulgação ) A Frente Aliança das Congadas Brasileiras entregou uma carta ao secretário estadual de Cultura, Leônidas Oliveira, no domingo (24/10), confirmando que o município de Timóteo vai sediar o 1º Encontro Nacional de Congadeiros, em 2022. O evento terá como entidade anfitriã a Guarda de Moçambique de Timóteo.

O secretário recebeu a carta durante a Festa de Nossa Senhora Rosário, em Timóteo. Considerada como um dos mais significativos eventos populares do município de Timóteo, a festa teve como ponto alto a realização da Missa Conga, na Igreja São Sebastião, e participação de doze guardas de congado de Minas Gerais, além da Guarda de Moçambique de Timóteo.

Luís Fabiano dos Santos, um dos organizadores da Festa de Nossa Senhora do Rosário, comemorou o anúncio da realização do Encontro Nacional de Congadeiros em Timóteo, afirmando que será uma oportunidade única de intercâmbio para o povo congadeiro de várias regiões do Brasil.

“Esse encontro, sendo realizado aqui em Timóteo, é a realização de um sonho, de vermos todos os congadeiros do Brasil juntos, e fortalecer ainda mais o nosso congado, que é maior patrimônio cultural que o Brasil tem”, disse Luís Fabiano.

Para ele, o congado supera as escolas de samba e o carnaval em importância e tradição cultural. “As escolas de samba recebem grandes investimentos. O congado, não. Nós somos pessoas simples, do dia a dia, e fazemos os nossos desfiles lembrando o tempo dos nossos antepassados, da luta entre ricos e pobres, pretos e brancos”, disse.

Superando a COVID-19

Em 2020, a Festa de Nossa Senhora não pôde ser realizada por causa das restrições severas contra a COVID-19. Com o avanço da vacinação em Timóteo, e a redução do número de casos da doença, a Guarda de Moçambique conseguiu promover a festa de forma presencial, mas sempre respeitando as normas sanitárias vigentes.

E recebeu as guardas de Belo Horizonte, Virgolândia, Mariana, Coronel Fabriciano, Muriaé, São Domingos do Prato, São Domingos das Dores, Dores de Guanhães, Passa Bem, Belo Oriente, Rio Piracicaba e João Monlevade.

No domingo, a Missa Conga, presidida pelo padre Marcos José, acompanhado dos padres Anderson Ferreira e Josimar Nunes, teve participação reduzida de fiéis, cumprindo normas sanitárias contra a COVID-19.

Para atingir um maior número de pessoas, a celebração foi transmitida pelas redes sociais da Guarda de Moçambique de Timóteo. A missa contou com a participação do cantor, músico, ator e congadeiro Maurício Tizumba e membros da Polícia Militar, além da Corporação Musical Santa Cecília.

A Festa de Nossa Senhora do Rosário de Timóteo se encerra oficialmente no dia 20 de novembro, em comemoração ao Dia da Consciência Negra, com descimento das bandeiras, cumprimento de promessas e apresentação do novo reinado do Rosário de Maria.