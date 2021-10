Morre Mestre Zanza, líder de manifestação folclórica no Norte de Minas

Mestre Zanza faleceu aos 88 anos (foto: Fábio Marçal/divulgação) A cultura popular está mais triste nesta segunda-feira (25/10). Faleceu, aos 88 anos, João Pimenta dos Santos, o Mestre Zanza, um dos ícones das Festas de Agosto de Montes Claros, uma das manifestações folclóricas mais conhecidas de Minas Gerais, realizadas há 182 anos. Ele era presidente da Associação dos Catopês, Marujos e Caboclinhos de Montes Claros e faleceu em decorrência de parada cardíaca.

"As festas surgiram como um ato de resistência dos negros no período da escravidão", afirma o antropólogo Joao Batista Almeida Costa, do curso de mestrado em Desenvolvimento Social da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes). Ele lembra que o primeiro registro oficial das festas é datado de 1839.

Mestre Zanza levava uma vida simples. Era pintor de parede aposentado. Nas últimas décadas, dedicou sua vida à associação, inclusive, residindo na sede da entidade, onde o corpo dele será velado.





Durante os festejos, assim como outros mestres dos grupos de catopês, marujos e caboclinhos, Zanza era tratado como ídolo. Chefe do Terno de Catopê de Nossa Senhora do Rosário, com suas roupas coloridas e "capacete" enfeitados com penas de pavão, fitas coloridas, espelhos e miçangas, sempre muito carismático e atencioso, era cortejado pelos visitantes e parado para tirar fotos.

Também foi personagem de estudos acadêmicos e documentários produzidos por estudantes, professores e pesquisadores do folclore.

Imortalizado

O líder das manifestações folclóricas de Montes Claros foi imortalizado na música "Montesclareou", de autoria do cantor e compositor Tino Gomes, em parceria com o compositor Georgino Junior (autor da letra, já falecido). A letra fala das Festas de Agosto e dos seus protagonistas.

Nesta segunda-feira, Tino Gomes (que nasceu em Montes Claros e mora em Belo Horizonte), gravou um vídeo em homenagem ao mestre das festas centenárias.

"Mestre Zanza tem uma importância fundamental para as Festas de Agosto e para a cultura de Minas Gerais. Ele representava a resistência cultural do Norte de Minas, a vontade de fazer as coisas andarem bem, culturalmente. Por isso, era querido por todos os ternos de catopês, marujos, caboclinhos e congados de diferentes cidades de Minas Gerais", afirma Gomes.

O cantor e compositor ressalta que a morte do mestre dos dançantes do folclore de Montes Claros provoca muita tristeza, representando uma grande perda para as manifestações populares.

"Mas temos que aprender com o legado do Mestre Zanza e seguir em frente em defesa da nossa cultura e tradições", afirma Tino Gomes.

Sucessão

Mestre Zanza herdou a devoção à Nossa Senhora do Rosário e às Festas de Agosto dos seus pais e avós. Ele teve nove filhos. Um deles, conhecido como "contra-mestre" Júnior Zanza, vai suceder o pai na chefia do Terno de Nossa Senhora do Rosário e no comando da Associação dos Catopês, Marujos e Caboclinhos. Assim, manterá o papel de destaque da família nas centenárias Festas de Agosto.