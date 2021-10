São Sebastião do Paraíso homenageia vítimas da COVID-19

Na cidade dos Ipês, os 280 balões subiram, cada um levando sementes da espécie (foto: Luiz de Paula)

Depois do lançamento de 280 balões em homenagem às vítimas da COVID na cidade, ontem, São Sebastião do Paraíso, no Sudoeste de Minas, continua as comemorações dos 200 anos de fundação, completados hoje (25/10).



Nesta segunda-feira, foi lançado o obelisco em homenagem à Associação Comercial e Industrial da cidade, na Câmara. Às 17h, o prefeito Marcelo Morais assina ordem de serviço para obras na cidade e no distrito de Guardinha. As atividades começaram na semana passada e vão até 25 de novembro.