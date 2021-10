Motorista morre após bater em árvore à beira da estrada em Buenópolis

Veículo que bateu na árvore ficou totalmente destruído e irreconhecível (foto: CBMMG)

Mais um acidente com vítima fatal nas rodovias mineiras. Um homem de 26 anos morreu depois de perder o controle do veículo, um Volkswagen Gol, na altura do KM 518 na MGC-135, próximo a Buenópolis, na Região Central do estado, e bater contra uma árvore.

O acidente ocorreu por volta de 4h da madrugada de hoje (21/10). O veículo ficou completamente destruído e a vítima estava presa às ferragens, sendo preciso serrá-las para a retirada do corpo.

O corpo da vítima foi levado, após o resgate, para uma funerária em Buenópolis.