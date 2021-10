Escolas municipais de Pouso Alegre retomam aulas 100% presenciais (foto: Terra do Mandu )

As escolas municipais de Pouso Alegre, Sul de Minas, retomaram as aulas de forma 100% presencial nesta quarta-feira (20/09). De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, esse retorno com a capacidade total das salas liberadas ocorre em todas as unidades educacionais do município. Porém, a adesão dos alunos neste primeiro dia ficou abaixo do esperado.