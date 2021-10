Retorno integral às escolas municipais será na segunda (25), em Itabirito

Itabirito vai seguir as diretrizes do governo de Minas Gerais para a volta às aulas presenciais (foto: Prefeitura de Itabirito/Divulgação) As aulas na rede municipal de Itabirito, na Região Central do estado, voltarão a ser 100% presenciais a partir do dia 25 de outubro, segundo a prefeitura. O retorno foi definido na segunda-feira (18) durante uma reunião entre as secretarias municipais de Educação, Saúde e Transportes, Conselho Municipal de Educação e a equipe de diretores e coordenadores da rede.

Em uma transmissão ao vivo ocorrida nesta terça-feira (19), o prefeito de Itabirito, Orlando Caldeira, explicou sobre a decisão de retomar as aulas presenciais.



Segundo ele, serão seguidas as diretrizes do governo de Minas Gerais, que autorizou a ocupação total das salas de aula no estado. O protocolo prevê distanciamento mínimo de 90 centímetros entre as carteiras.

“Todas as nossas decisões são pensando no melhor para todos os itabiritenses. Mas esse melhor tem que ter todas as garantias. As escolas estão preparadas e precisamos voltar ao ritmo presencial. Nesse fim de ano, vamos reestruturar a educação para que ela seja eficiente. Tudo é feito com segurança”, disse o prefeito.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Itabirito tem índices abaixo de 20 casos de Covid para cada 100 mil habitantes por semana. A situação é considerada controlada e estável.

“Não há mais pressão sobre o sistema de saúde, e não estão sendo seguidas as internações. O cenário do ponto de vista epidemiológico é muito bom”, reforçou o epidemiologista, Marcelo Campos.

A cidade de Itabirito confirmou 13.821 casos de COVID-19, onde 160 pessoas morreram infectadas pela doença, de acordo com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais.

Quanto à vacina, 41.353 pessoas receberam a primeira dose, 26.627 receberam a segunda e 1.241 tomaram a dose única. Portanto, 81,87% da população itabiritense está parcialmente imunizada contra a doença.

Retorno planejado

Diante do quadro considerado positivo, ficou definido o retorno das aulas 100% presenciais no município, segundo a secretária de Educação, Iracema Mapa.



“É uma possibilidade que muitos questionam, porque falta pouco tempo para terminar o ano letivo. Mas precisamos ter um conhecimento maior do que ficou para os alunos nesse período de pandemia. Então faremos os acertos para o ano de 2022”, explicou.

De acordo com Iracema, materiais escolares são fornecidos aos alunos e, desde o início da pandemia, houve diálogos com servidores da dducação para manter o ensino na rede municipal de forma remota.

Segundo a Prefeitura de Itabirito, creches ou escolas que não têm condições para a realização de aulas simultâneas com distanciamento terão o sistema de revezamento, com divisão das turmas e as aulas em diferentes datas.