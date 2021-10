Polícia investiga caso de corpo de jovem de 19 anos encontrado em mata

O jovem Rafael dos Santos Barsanulfo era conhecido como "Rafinha Souza", em Campina Verde (foto: Blog Notícias Campina Verde/Divulgação) O jovem Rafael dos Santos Balsanufo, de 19 anos, foi encontrado morto pela Polícia Militar (PM), na tarde de ontem (18/10), em mata dentro de uma fazenda, em Campina Verde, no Triângulo Mineiro. Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira (15/10).

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou inquérito para apurar as causas e circunstâncias da morte e aguarda a finalização dos laudos periciais para a conclusão da investigação.

De acordo com a PM de Campina Verde, que registrou a ocorrência com o encontro de cadáver, após denúncia anônima, o corpo do jovem foi localizado com a barriga virada para cima, já em avançado estado de decomposição, dentro de mata em frente a canavial de uma fazenda do município, na região do Perobas.

Conforme o registro policial, a perícia técnica da Polícia Civil (PC) foi acionada para realizar os trabalhos de praxe, sendo que, em seguida, o corpo foi encaminhado para o IML de Uberaba para a realização dos trabalhos do médico legista de plantão.

Jovem teria sido agredido e colocado dentro de carro antes de desaparecer

De acordo com informações do blog Notícias Campina Verde, Rafael foi visto pela última vez na sexta-feira (15/10), em horário de almoço, na esquina da Rua A com a Rua G, nas proximidades da Bicicletaria do Abelardo.

Ainda de acordo com o blog, o jovem teria sido agredido e, posteriormente, forçado a entrar no carro Fiat Fiesta, modelo novo, do suposto agressor.

Confira na íntegra a nota da Polícia Civil