Homem perde a perna em acidente com trator no Ribeiro de Abreu, em BH

O acidente aconteceu quando o tratorista fazia uma manobra para retirada de terra (foto: CBMMG/Divulgação )

Um homem de 32 anos, perdeu a perna esquerda, num acidente, no final da manhã desta terça-feira (19/10), quando o trator que manobrava, na Rua Olavo Ferreira, 170, no Bairro Ribeirão de Abreu, Região Sudoeste de Belo Horizonte, tombou. Ele caiu na rua e o veículo caiu em cima de seu membro, que foi amputado devido à pesada estrutura da máquina.

O homem trabalhava numa obra viária. O resgate foi delicado. O trator foi içado com uso de almofadas pneumáticas (equipamento específico utilizado na elevação de estruturas) para que a vítima pudesse ser retirada, uma vez que estava com a perna e parte do corpo prensados.

No momento em que puxavam o corpo debaixo do trator, os bombeiros perceberam que a perna, além de esmagada, tinha sido amputada. O homem foi levado para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII.