Após perder 548 moradores, Patos de Minas vive recuo da COVID-19

Mais de 90% dos leitos para pacientes com COVID-19 estão vazios na rede pública de Patos de Minas (foto: Lélis Félix) Com mais de 72% da população com o esquema vacinal completo, Patos de Minas, no Alto Paranaíba, apresenta expressiva redução no número de casos e de mortes pela COVID-19. A cidade que vivenciou, entre fevereiro e maio, um surto da doença, com mais de 200 casos por dia, hoje tem em média 8 infecções a cada 24 horas. Já são 23 dias consecutivos sem o registro de mortes.

Segundo o boletim epidemiológico desta segunda-feira (18/10), divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, são três moradores internados, sendo dois deles em estado grave na UTI.

O número de doentes, em recuperação domiciliar, continua em queda. São 29 pessoas com sintomas leves da doença. O que mais chama a atenção é o aumento no número de curados. Dos 17.614 infectados, 17.034 se recuperaram, o que representa um percentual de cura de 96,70%.

A ocupação hospitalar está em baixa. Na rede pública, exclusiva para COVID, 4% dos leitos clínicos e 5% dos leitos de UTI estão ocupados.

Motivo da redução

As autoridades em saúde e o prefeito municipal, Luís Eduardo Falcão (Podemos), associam a queda no número de casos a dois fatores: as medidas preventivas (máscara, higienização e distanciamento) e a vacinação em massa.

Os dados mais recentes, da Secretaria Municipal de Saúde, apontam que praticamente toda a população com mais de 17 anos recebeu a primeira dose contra a COVID-19. Cerca de 72% estão com a imunização completa: segunda dose ou dose única.

Patos de Minas também aplica a dose de reforço. Até agora, foram imunizados idosos, com 72 anos ou mais, imunossuprimidos e parte dos profissionais da saúde.

Desmontagem de tenda

Em 8 de outubro, o prefeito e a secretária municipal de Saúde, Ana Carolina Magalhães Caixeta, comemoraram, nas redes sociais, a desmontagem da tenda do antigo hospital de campanha.

Com a escalada de casos, entre fevereiro e maio, a tenda teve que ser montada para atender pacientes. O hospital de campanha, montado no Centro Clínico do UNIPAM, chegou a ficar completamente lotado.

A queda dos casos começou em junho, sendo que no início de agosto o prédio que abrigava o hospital de campanha foi repassado para a Santa Casa de Misericórdia. Lá ainda são atendidos casos de COVID-19, porém em ambiente isolado dos demais pacientes.