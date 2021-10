Acidente matou motociclista na Rua Jacuí. Motorista que provocou a batida fugiu sem prestar socorro (foto: Google Street View) Um motociclista morreu na noite deste domingo (17/10) no Bairro Ipiranga, Região Nordeste de Belo Horizonte, após ser atingido por um carro.









Ao consultar informações sobre o veículo, A PM verificou a placa era clonada. Os números e letras de identificação são idênticos aos de um automóvel de Pouso Alegre.





Não há pistas do paradeiro do condutor do Fiat Punto.