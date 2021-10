Mulher é estuprada e identifica o suspeito por uniforme de bar

Crime aconteceu na cidade de Campo Florido (foto: Divulgação/Prefeitura de Campo Florido)



Para que a mulher se acalmasse, o homem afirmou que não faria nada se ela parasse de gritar. Entretanto, ele não cumpriu o combinado e a mulher foi forçada a fazer sexo oral nele, que depois seguiu com o abuso sexual, sem utilizar preservativo. Um entregador foi preso por estupro em Campo Florido, no Triângulo Mineiro, depois de ter sido reconhecido pela vítima por causa do uniforme do bar para o qual trabalhava. Ele ainda roubou a mulher e a Polícia Militar (PM) encontrou o exato valor em dinheiro que ele havia levado da casa da mulher.A vítima tem 21 anos e acordou com o estuprador dentro de casa. Sozinha, ela foi atacada pelo bandido, que a enforcou. Assustada, ela se debateu.Para que a mulher se acalmasse, o homem afirmou que não faria nada se ela parasse de gritar. Entretanto, ele não cumpriu o combinado e a mulher foi forçada a fazer sexo oral nele, que depois seguiu com o abuso sexual, sem utilizar preservativo.



A vítima contou posteriormente à polícia que, além de ser estuprada, era ameaçada de morte. Quando o homem vestiu a própria roupa, contudo, a mulher percebeu que se trava de um uniforme e reconheceu a logomarca do bar onde ele trabalhava. Ele era entregador do estabelecimento.



Antes de deixar a casa, o homem roubou dinheiro e trancou a mulher em uma banheiro. Assim que ela percebeu que ele não estava mais em casa, a PM foi chamada.



Com a informação sobre o uniforme do estuprador, os policiais chegaram até a casa do suspeito, de 19 anos, que negou que teria passado a madrugada fora, tendo chegando em casa, segundo ele, "pouco depois da meia-noite".



Ele morava de favor na residência. Todavia, o dono da cada tinha sido questionado sobre a hora que o suspeito havia chegado em casa e ele chegou a mandar uma mensagem às 4h50 da manhã pedindo para o proprietário da casa abrir o portão.



O rapaz foi detido. Ele acabou confessando crime e foi preso, ainda com o dinheiro que havia sido roubado da casa da vítima.