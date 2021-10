Mistério: polícia encontra corpo esquartejado em BH

Bombeiros fizeram o resgate das partes do corpo que estavam enterradas no final de uma ribanceira, na Vila Cemig, Região do Barreiro, em BH (foto: CBMMG)

O corpo de um homem foi encontrado esquartejado, enterrado numa ribanceira da Rua União, na altura do número 800, na Vila Cemig, Região do Barreiro, em Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (14/10), e é o mais novo mistério para a Polícia Civil.

As pernas da vítima foram vistas por uma testemunha, que entrou em contato com a Polícia Militar, que, por sua vez, solicitou a presença do Corpo de Bombeiros para efetuar o resgate. O local era de difícil acesso, próximo a uma caixa d’água e antenas de alta tensão da Cemig.

A vítima, não identificada, era um homem negro, que foi esquartejado, e não se sabe ainda se foi no local.

As primeiras pistas dão conta de que a vítima seria conhecida na Vila Cemig. Os policiais levantaram a suspeita a partir do depoimento da testemunha, que disse ter ideia de quem seria o corpo, mas que não poderia falar, pois tinha medo de retaliações.

Presume-se que, pelas roupas e aparência, a vítima teria entre 25 e 35 anos. Segundo os peritos, a execução teria ocorrido entre 24 e 48 horas, o que pode favorecer a identificação.

Segundo o sargento Vinicius Alcantara, do 41º BPM, que comanda a viatura que foi ao local, “o tronco estava enrolado em um lençol e os membros foram encontrados espalhados no meio do mato”.

A área é isolada, não existem muitas casas. E nenhuma das pessoas abordadas disse ter visto qualquer movimentação durante as duas últimas noites.

O caso está sendo conduzido por policiais do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).