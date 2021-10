Parque Bicentenário será construído em São Sebastião do Paraíso

Projeto de arquitetura e paisagismo escolheu árvores com épocas diferentes de floração, para que durante todo o ano o parque apresente uma cor e configuração diferentes (foto: MHM Estúdio/Divulgação) A cidade de São Sebastião do Paraíso completa 200 anos no dia 25 de outubro e a prefeitura planeja anunciar um presente: a construção do Parque Bicentenário, justamente para celebrar a marca. A atração já tem até projeto paisagístico e a gestão municipal promete iniciar as obras em janeiro de 2022.





Dois escritórios se candidataram para realizar o projeto paisagístico. Um deles foi escolhido: o da arquiteta Marcela Pádua, do MHM Estúdio. Ela afirma que o parque vai contar com uma gama de atrações:





espaço de estacionamento

banheiros

espaço de playground

academia ao ar livre

um laguinho natural

chafariz de chão

espaço para fogueira

um mirante

orquidário

redário

teatro ao ar livre

bancos espalhados "A ideia foi criar espaços flexíveis, em que cada usuário crie sua forma de utilizar o espaço", resume a arquiteta.

Mais cores e vida, menos concreto

Marcela Pádua explica que são 10.123 m² de área institucional destinada ao parque. “Buscamos deixar o máximo de área permeável possível, sendo assim, os caminhos orgânicos, que levam aos setores do parque, serão cobertos com cascalhos, evitando a impermeabilização do solo e auxiliando para que a água possa se infiltrar, possibilitando a recuperação das nascentes próximas", afirma.





"Utilizamos o mínimo de construção necessário para o espaço. Todas as árvores utilizadas no projeto foram escolhidas com base nas mudas disponíveis no Parque da Serrinha, priorizando as espécies de árvores nativas. Buscamos também escolher árvores com épocas diferentes de floração, para que o parque apresente uma cor e configuração diferentes durante o ano todo”, complementa a arquiteta.

Logo na entrada, terá um pórtico, feito em metalon preto e com uma iluminação embutida. A irregularidade das quatro partes do pórtico representa as mudanças da cidade durante esses 200 anos, e convida o usuário a entrar na alameda dos ipês. A alameda é configurada por diferentes espécies de ipês intercalados. Isso fará com que, no meio do ano, a entrada do parque fique com cores diferentes, representando a fluidez e os ciclos da natureza.

Tudo começou com um post...

Tudo surgiu quando os vereadores Vinicio Scarano e Bijuliano Carlos Reis lançaram a ideia nas redes sociais pedindo voluntários para tirar a ideia do papel. "Queremos agradecer muito ao escritório da arquiteta Flavia Maris, que também nos doou um excelente projeto. Após uma análise da Comissão de 200 anos, escolhemos um deles devido aos custos de execução. Os dois projetos ficaram maravilhosos", cita Vinício.

"E como tem pessoas maravilhosas em Paraíso. Mal anunciamos e ganhamos o projeto paisagístico da MHM Estúdio, temos empresários querendo contribuir junto com muita gente da comunidade... A gente começa a ver nosso sonho saindo do papel", comemora Bijuliano.