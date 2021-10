Homem com 'língua presa' apelidado com personagem de TV registra BO

O caso foi tipificado como difamação pela PM e aconteceu em um estabelecimento na Região Central da cidade no dia 5/10.

As diligências policiais tiveram início quando o homem foi até a sede da 31ª Companhia da Polícia Militar no município para registrar a ocorrência.

Conforme o registro policial, ele relata que ganhou o apelido de Mauro Maurício – personagem do humorístico "A Praça é Nossa", transmitido pelo SBT, cuja principal característica era a dificuldade com a fala.



A atração fez muito sucesso nos anos 1980. O intérprete de Mauro Maurício era o ator Carlos Leite, que faleceu em 1991, vítima do vírus da Aids.

Ainda segundo o registro policial, o denunciante disse que se sentiu constrangido com a situação e que levaria o caso, juntamente com a cópia do boletim de ocorrência, para sua chefia.