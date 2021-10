Após um ano, moradores de Piracema voltam a ter ônibus intermunicipal

População de Piracema terá ônibus intermunicipal de volta temporariamente por 30 dias (foto: Divulgação Prefeitura Piracema) A partir da próxima quarta-feira (13/10), os moradores de Piracema, no Centro-Oeste de Minas, voltarão a ter o serviço de transporte público intermunicipal, ainda que temporariamente. A cidade de pouco mais de 6 mil habitantes está, desde setembro de 2020, desprovida de linha de ônibus intermunicipal. A empresa que operava a linha entre Piracema e Belo Horizonte abandonou o serviço alegando prejuízo financeiro.





LEIA MAIS 18:01 - 01/07/2021 Passos pede inclusão em consórcio intermunicipal de Paraíso

14:24 - 13/08/2021 Passagem de ônibus intermunicipal fica mais cara a partir de terça-feira



Para cobrir os 124 km de distância entre Piracema e Belo Horizonte, a viagem vai durar cerca de três horas e meia. Os horários também são limitados e não haverá transporte aos domingos e nem feriados – somente de segunda a sábado. Os moradores ainda não terão o transporte direto até a capital mineira. Pelo prazo experimental de 30 dias, será ofertado para a população o transporte até Itaguara, na Região Metropolitana, e lá terão de pegar outro ônibus com destino a Belo Horizonte.Para cobrir os 124 km de distância entre Piracema e Belo Horizonte, a viagem vai durar cerca de três horas e meia. Os horários também são limitados e não haverá transporte aos domingos e nem feriados – somente de segunda a sábado.

Para Itaguara, estão disponíveis os horários:

Piracema / Itaguara - 04h50

Itaguara / Piracema - 20h45

Os passageiros com destino a Belo Horizonte terão de fazer uma integração:

Piracema /Itaguara - 04h50 e então Itaguara / BH - 5:30h

BH / Itaguara - 17:45h e então Itaguara / Piracema - 20h45



Prejuízo levou ao fim do serviço



A empresa Transmoreira, que detém a concessão do transporte intermunicipal de Piracema, alegou prejuízo financeiro com a linha. De acordo com a justificativa apresentada pela empresa quando parou de prestar o serviço, apenas oito passageiros estavam usando a linha por dia durante a pandemia, contra um fluxo de cerca de 22 passageiros antes da pandemia.

A prefeitura da cidade, junto da Câmara Municipal, vinha pressionando o governo do estado e a Transmoreira pela retomada do serviço.



Em fevereiro, a prefeitura comunicou oficialmente à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) sobre a paralisação do serviço. Por três vezes, o prefeito Wesley Diniz (Avante) e equipe foram pessoalmente à sede da empresa Transmoreira, que há cerca de 50 anos opera o transporte público em Piracema para tentar, sem sucesso, resolver o problema.



No dia 1º de outubro foi ajuizado um Mandado de Segurança contra a empresa no Fórum da Comarca de Passatempo (que atende Piracema). "Entramos com o mandado de segurança para que o Ministério Público soubesse da situação e nos ajudasse a intervir junto ao estado", explicou o prefeito Wesley Diniz, que também é conhecido como Lim.

Somente depois de ajuizado o mandado de segurança a prefeitura obteve uma resposta da empresa com a proposta atender pelo prazo experimental de 30 dias com os novos horários e formato. O prefeito explicou que o prazo é para que a empresa faça nova avaliação financeira do serviço.



"Após esses 30 dias, eles vão apresentar o levantamento que fizeram. Aí vamos saber se eles vão querer continuar realizando o transporte. Se eles não quiserem, a gente exige que eles passem essa concessão para outra empresa. Esperamos que dê tudo certo, mas se não der, que eles liberem a concessão", informou Diniz. Ele afirmou ainda que há outra empresa interessada em operar a linha, além de motoristas particulares interessados em prestar o serviço de transporte entre Piracema e Itaguara.

Multa

A prefeitura de Piracema, entretanto, tem poucas alternativas para tentar resolver o problema, já que a concessão é administrada pelo governo do estado. A Seinfra informou que foi aberto processo administrativo para possível suspensão do serviço. A viação Transmoreira, que opera em 22 cidades mineiras, foi multada em R$574,00 por abandonar o serviço em Piracema. Após as apurações administrativas, o contrato pode ser encerrado.

A Transmoreira não retornou o contato feito para ouvir a empresa.

Conexão

Enquanto isso, a população terá de lidar com o desconforto de ter de mudar de ônibus para uma simples viagem até a capital do estado, e ainda corre o risco de ter o serviço paralisado novamente após o prazo de experiência de 30 dias solicitado pela Transmoreira para analisar a viabilidade financeira do contrato que tem validade até 2040.

O prefeito promete continuar brigando para que o transporte que era prestado antes da pandemia seja restabelecido, sem a necessidade dos moradores terem de pegar outro ônibus em Itaguara.



"A nossa luta é para que seja restabelecido o transporte da forma como era antes, de Piracema a Belo Horizonte. O ônibus apenas passava por Itaguara para pegar mais passageiros e seguir viagem até BH. Esse é nosso intuito, garantir que esse transporte seja restabelecido. Não vamos descansar enquanto isso não acontecer, se houver algum entrave será por questões burocráticas, legislação, relacionados ao governo de Minas com a empresa, mas nós aqui de Piracema vamos insistir nisso", avisa Wesley Diniz.