Congonhas quer subir para R$ 20 milhões a participação das empresas locais

Empresas de Congonhas ganham incentivo e capacitação para participar dos editais de compras da Prefeitura (foto: Reinaldo Silva/Prefeitura de Congonhas)

O projeto 'Oportunidades Congonhas - Compras Públicas' pretende aumentar a participação das empresas locais nas compras da Prefeitura deCongonhas, na Região Central de Minas. O objetivo é trazer mais liquidez da economia através do aproveitamento das oportunidades já existentes no próprio município.



O diretor de Indústria, Comércio e Serviços, Geordane Luciano da Silva, explica o que está sendo realizado. “A Sala Mineira do Empreendedor Congonhas é responsável pela atuação junto aos empreendedores para orientação e comunicação sobre os editais disponíveis. Temos feito o trabalho de capacitação e conscientização. Estamos distribuindo mais as informações sobre editais e licitações o que, geralmente, só ia para o Diário Oficial. O que temos feito é entrar em contato com as empresas, enviar os editais e orientar sobre a participação", diz Geordane. "As pessoas precisam saber o que está acontecendo para ter o interesse em participar”, pontua o diretor.



A secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia (SEDECIT) ofereceu capacitação aos servidores públicos sobre as ferramentas legais disponíveis para que o poder de compra da Administração Pública seja instrumento de fomento ao desenvolvimento econômico e social das MPE’s, através da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas (123/2006).



O projeto é novo e as empresas que quiserem saber como participar podem entrar em contato com a Sala Mineira do Empreendedor que funciona no Edifício JK, no centro de Congonhas de 8h às 13h. O telefone e WhatsAp é o (31) 3732-2671. Para contato por e-mail pode ser feito pelo salamineira.congonhas@congonhas.mg.gov.br