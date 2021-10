TJMG promove mutirão virtual para reconhecer paternidade

Pela primeira vez o TJMG faz mutirão on-line para reconhecimento de paternidade (foto: Divulgação/TJMG)

O reconhecimento de paternidade é realizado no formato on-line pela primeira vez em Minas Gerais. Durante esta quinta-feira (7/10), o Centro de Reconhecimento de Paternidade (CRP) de Belo Horizonte, serviço oferecido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, promove o primeiro evento virtual para incluir o nome de mães e pais na certidão de nascimento dos filhos. Antes da pandemia, esses eventos aconteciam presencialmente.O antedimento será exclusivo para 59 pessoas que se inscreveram entre 2 e 31 de agosto. Participam pessoas menores ou maiores de idade, que não tenham o nome do pai ou da mãe na certidão de nascimento e sejam moradores ou tenham o registro de nascimento em Belo Horizonte e Região Metropolitana.Durante o mutirão será preciso apresentar alguns documentos para fazer a inscrição. Se o filho for menor de idade, terá que enviar cópia da certidão de nascimento e também cópia da carteira de identidade, do CPF e do comprovante de endereço da mãe e do suposto pai.Para os filhos que desejam o reconhecimento e já são maiores de 18 anos, é preciso apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante de endereço do filho e do suposto pai, além de certidão de nascimento e de casamento do filho, se for casado. Nesse caso, é necessário apresentar as duas certidões.No mutirão virtual, não haverá atendimento de casos de pai falecido. Nessas situações, os filhos podem procurar diretamente o CRP pelos telefones (31) 3330-4365 ou 3330-4366, para agendar horário.