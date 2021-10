Motorista do caminhão ficou preso às ferragens e teve fraturas no pé e na perna. (foto: CBMMG/Divulgação) O capotamento de um caminhão na manhã desta terça-feira (5/10) deixou uma pessoa ferida na BR-381, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte.









De acordo com os militares, o caminhão saiu da via e despencou de um barranco. Populares retratam trânsito intenso no local.