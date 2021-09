Cavalo cai em buraco e bombeiros usam caminhão munck em resgate; veja vídeo

Bombeiros usaram um munck para puxar o cavalo que caiu em buraco de cerca de 2,5m de profundidade (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Um cavalo caído em um buraco às margens da BR-459 mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira (29/9). O animal havia caído em uma espécie de bueiro, que estava sem tampa, à margem da BR-459, próximo ao Restaurante Porteira Grill, e precisou ser resgatado com o uso de um caminhão munck, similar a um guindates

Os bombeiros foram acionados por pessoas que perceberam que o animal estava no buraco que tem aproximadamente 2,5m de profundidade. Segundo bombeiros que estiveram no local, se trata de um buraco de concreto que passa fiações.





O caminhão munck auxiliou no resgate e o cavalo foi encaminhado, sem ferimentos, pela Guarda Municipal de Itajubá para local específico a fim de ser recolhido, posteriormente, pelo dono.

O coronel Giuvaine Barbosa de Moraes, comandante do 6º Comando Operacional de Bombeiros, alertou sobre o perigo do local. “O buraco está sem tampa e poderia ter ceifado a vida de uma pessoa, inclusive. Com certeza a tampa foi roubada para ser vendida em ferro velho”, afirmou.