Preso homem que ameaçava divulgar fotos íntimas de mulher no Sul de Minas

Celular do suspeito foi apreendido e é a principal peça do inquérito policial (foto: PCMG)

A ação rápida da Polícia Civil em Poço Fundo, no Sul de Minas, impediu que uma mulher tivesse suas fotos íntimas divulgadas na internet. O suspeito exigia que a vítima mantivesse um relacionamento com ele para que não espalhasse as fotos.

Na semana passada, a vítima procurou a Delegacia de Polícia Civil, em Paraguaçu, também no Sul de Minas, contando que um homem, que reside em Poço Fundo, a estava importunando e ameaçando divulgar fotos íntimas caso ela não aceitasse relacionar-se com ele.

De imediato foi instaurado o inquérito policial. Rapidamente, os policiais conseguiram identificar o autor das ameaças, conseguindo assim chegar ao nome e ao endereço do suspeito. Com as provas obtidas, foi solicitado à Justiça um mandado de busca e apreensão.

De posse desse documento, os policiais foram até a casa do suspeito e apreenderam o celular dele, que será periciado. O homem segue em liberdade, mas o inquérito ainda não foi concluído pela Polícia Civil.