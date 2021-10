BH tem previsão de pancadas de chuva até a manhã desta terça (5/10)

Nesta primeira semana de outubro, as chuvas permanecem em todo o estado e os termômetros podem ficar acima dos 38°C em áreas isoladas, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).Já em Belo Horizonte, os termômetros podem alcançar os 35°C no período da tarde. Há possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas para a capital até o fim do dia.A temperatura mínima registrada em BH foi de 19°C, na estação meteorológica do Cercadinho.Ainda de acordo com o órgão, apesar do calorão predominante, até na sexta-feira (8/10) as temperaturas diminuam um pouco no estado dando um alívio no calor extremo.