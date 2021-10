Previsão é de mais chuvas e calor em Minas até o fim de semana

Previsão do tempo desta segunda-feira (4/10) em Belo Horizonte (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Nesta primeira semana de outubro as chuvas permanecem em todo o estado e os termômetros podem ficar acima dos 38°C em áreas isoladas, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ainda de acordo com o órgão, apesar do calorão predominante, até na sexta-feira (8/10) as temperaturas diminuam um pouco no estado dando um alívio no calor extremo.

No restante do estado, a segunda-feira terá céu fica claro com algumas nuvens, exceto no Sul de Minas, Zona da Mata e Campo das Vertentes, onde o tempo deve ficar nublado.

A menor temperatura de Minas Gerais foi de 13,9°C, registrada em Monte Verde, no Sul de Minas.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais