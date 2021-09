Incêndio atinge empresa de engenharia abandonada em BH

Fogo destruiu parte de empresa abandonada no Padre Eustáquio, no Noroeste de Belo Horizonte (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

O Corpo de Bombeiros apagou um incêndio em uma empresa de engenharia abandonada em Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (29/9). O fato aconteceu na Rua Vereador Geraldo Pereira, no Bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste da capital mineira.Segundo a corporação, a principal suspeita é de que algum criminoso colocou fogo em pertences de um morador em situação de rua que vive no local.Os militares gastaram cerca de 500 litros de água para apagar o fogo, vencido por volta das 10h. Duas viaturas se deslocaram ao local, mas, felizmente, não houve feridos.De acordo com os bombeiros, muita fumaça tomou conta do local, segundo relatos de testemunhas. O fogo se concentrou no almoxarifado da empresa abandonada.A corporação acionou o proprietário do imóvel para que ele preste esclarecimentos.