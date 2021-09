PRF intercepta carga irregular de cerveja estimada em R$ 180 mil na BR-040

Apreensão aconteceu na noite de quinta-feira (23/9), na BR-040, em Juiz de Fora, na região da Zona da Mata (foto: PRF/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou uma carreta com mais de 60 mil latas de cerveja, na BR-040, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Avaliada pelos agentes em cerca de R$ 180 mil, a mercadoria foi encontrada durante uma fiscalização de rotina na noite dessa quinta-feira (23/9).

No decorrer da abordagem, no km 766 da rodovia, o condutor do veículo, que não teve a idade informada, não apresentou nota fiscal do produto – o que colocou a carga em uma situação de irregularidade.

Logo, foram apreendidas, ao todo, 60.480 latas de cerveja. Ainda segundo a PRF, o condutor alegou que a carreta foi abastecida com a carga no Rio de Janeiro (RJ) e seguia com destino a Brasília (DF).

A ocorrência foi encaminhada para a Receita Estadual em Juiz de Fora, e o veículo está retido em uma unidade operacional da PRF, no mesmo município.

Por fim, a polícia rodoviária também disse que os responsáveis pela carga serão autuados e liberados somente após o pagamento dos impostos e multas devidos.