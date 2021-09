Setembro já concentra um quarto das ocorrências de incêndio de 2021

Dia 9, as chamas tomaram parte do Parque Estadual Serra Verde, na Região Norte de Belo Horizonte (foto: Marcos Vieira/EM/DA Press)



Num dos tantos episódios mais recentes, na terça-feira, os bombeiros combateram um incêndio no Bairro Cidade Jardim Taquaril, no Leste de Belo Horizonte. As chamas persistiram até por volta das 20h10. Até mesmo um helicóptero foi deslocado ao local. O fogo ficou concentrado na Avenida Country Clube de Belo Horizonte, nas proximidades dos bairros Castanheiras e Pirineus. As chamas se alastraram rapidamente pela vegetação e chegaram perto de quatro casas.

Cinco viaturas foram enviadas ao local. Moradores tiveram de deixar suas residências para evitar o risco de queimaduras. Como em outras situações, a corporação ficou em alerta para o risco de uma possível reativação dos focos.





Também houve registro de ocorrências em outras regiões de Minas Gerais. No Parque Estadual Pico do Itambé, entre as cidades de Serro e Santo Antônio do Itambé, na parte Central do estado, um incêndio persiste há três dias. Bombeiros e brigadistas estavam ainda ontem no local.





No Km 233 da BR-462, em Santa Juliana, no Alto Paranaíba, os bombeiros de Araxá apagaram um incêndio que consumiu cerca de 300 hectares de vegetação. O combate durou cerca de 3h30min e somou esforços de funcionários de uma fazenda, além do apoio de uma aeronave agrícola.





Já em Manhuaçu, na Zona da Mata, os militares apagaram diversos focos isolados durante toda a madrugada de ontem. Nenhuma casa foi danificada, mas os moradores foram orientados a acionar os bombeiros em caso de novos incêndios.