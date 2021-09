Patrocínio inaugura novo pronto-socorro com mais de 50 leitos

As obras do novo pronto-socorro de Patrocínio começaram em 2018 (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG/Divulgação)

O governador Romeu Zema participou da inauguração do Pronto-Socorro Municipal Terezinha Moreira Marra, situado em Patrocínio, no Alto Paranaíba, na Avenida João Alves do Nascimento, no Bairro São Lucas. O local começou suas atividades às 18h desse domingo (19/9).

Mediante recursos da prefeitura da ordem de R$ 16 milhões, o pronto-socorro, que tem cerca de 7 mil m², distribuídos em cinco andares, começou a ser construído em 2018.

O local tem 36 leitos adultos, 12 leitos pediátricos e cinco de emergência, os quais vão atender diversas especialidades médicas como ortopedia, pediatria, cirurgia geral, oftalmologia, otorrino, neurocirurgia e clínica geral.

Segundo informações da prefeitura de Patrocínio, no novo pronto-socorro foram construídos um sistema exclusivo de abastecimento de água com reservatório subterrâneo e uma estação de energia específica com um gerador.

Além de Zema, a cerimônia de inauguração do local contou com as presenças do prefeito Deiró Marra, deputados estaduais e federais, prefeitos de cidades da região, vereadores locais e de cidades vizinhas, secretários municipais, servidores e familiares dos homenageados.

Durante a cerimônia, foram descerradas três placas: a do pronto-socorro, que leva o nome de Terezinha Moreira Marra; outra na primeira ala do local, que homenageou João Martins Pereira; e na segunda ala foi homenageada Aurora Pereira de Melo.

O prefeito Deiró Marra ressaltou que o novo hospital de Patrocínio conta com o que há de mais moderno em aparelhos e equipamentos hospitalares.

Marra disse também que é importante destacar que sua família veio de um berço humilde, sendo que construiu um patrimônio com muita honra. “Os desafios vêm, mas nós estamos firmes e convictos que estamos no caminho certo e, acima de tudo, que a maneira de fazer gestão pública é essa. O nosso governo não quer ser lembrado por grandes obras e sim por olhar o sofrimento do povo e entender que o povo precisa de carinho ”, declarou.

Já Zema, durante a sua fala na cerimônia de inauguração, disse que o estado contribuiu indiretamente com o novo local, já que, atualmente, os prefeitos podem contar com os recursos que eles têm direito. “Estamos devolvendo os repasses retirados indevidamente no passado. Passamos a devolver para os prefeitos aquilo que foi retirado de forma ilegal. Aquilo que é de direito dos prefeitos não será subtraído em um centavo. Essa confiança mútua é fundamental. Cabe lembrar que a maioria das obras no estado envolve recursos municipais, estadual e federal”, afirmou.