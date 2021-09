Uberaba aumenta para 50% da capacidade do público em igrejas e cinemas

Uberaba, que tem cerca de 340 mil habitantes, segundo o seu último vacinômetro, atualizado nesta sexta-feira (17/9), já recebeu 390.904 doses da vacina contra a COVID-19 e destas aplicou um total de 346.673 doses (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Diante de reduções nos números de internações UTI/COVID e também de mortes nos primeiros 18 dias de setembro, Uberaba publicou na noite desta sexta-feira (17/9) um novo decreto de enfrentamento à doença que aumenta, a partir deste sábado (18/9), de 30% para 50% o limite de público em templos religiosos, cinemas, circos, museus, teatros e galerias de arte.

Outra mudança é em relação ao funcionamento do transporte escolar. Antes, os veículos circulavam com até 50% da capacidade de passageiros. Agora, o limite subiu para 75% de ocupação das vagas.

“A alteração está em consonância com o protocolo do governo do estado de Minas para as atividades escolares, adotado pelo governo de Uberaba”, informou a secretaria de Saúde do município.



Quedas nas internações e no número de mortes

O último boletim epidemiológico de Uberaba, registrado na noite deste sábado (18/9), aponta uma ocupação de cerca de 30% das UTIs/COVID do município. Já o boletim do início desta semana trazia uma taxa de pouco mais de 40% das UTIs/COVID da cidade.

Com relação à taxa de enfermaria de COVID, da mesma forma que no começo da semana, continua em cerca de 20%.

Já o número de mortes causadas pelo novo coronavírus, foram 31 vítimas nos primeiros 18 dias de setembro. No mesmo período do mês passado, entre os dias 1/8 e 18/8, foram registrados 47 óbitos em Uberaba.

Desde o início da pandemia, foram registrados na cidade 41.003 casos positivos da doença, sendo que destes, 1.309 pessoas morreram.

Neste momento, há 1.239 casos ativos no município.