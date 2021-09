Polícia Civil prende três suspeitos por beneficiamento de minério irregular

Segundo a PCMG,a expedição das prisões preventivas foi determinada após ser verificado o descumprimento de medidas de paralisação das atividades exigidas pelo órgão fiscalizador. (foto: Polícia Civil)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu oito mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão contra integrantes de um grupo empresarial relacionado com o beneficiamento de minério , cujas operações estão em desacordo com a legislação ambiental e fiscal.

A ação, realizada na última quinta-feira (16/9), tem como objetivo coibir crimes ambientais. Essa é a segunda fase da operação Ultimato, nas cidades de Itabira e Sete Lagoas, ambas na região Central do estado, e Belo Horizonte.

De acordo com o delegado Pedro Ribeiro, do Departamento Estadual de Crimes contra o Meio Ambiente (Dema) e responsável pela investigação, a expedição das prisões preventivas foi determinada após a constatação de que as atividades da empresa continuavam, indo contra as medidas de paralisação exigidas pelo órgão fiscalizador.

Ainda segundo a investigação, parte dos alvos são agentes públicos que tiveram seus nomes identificados no decorrer das apurações.

“É possível que servidores públicos estejam, de alguma maneira, facilitando a vida dessa empresa, com informações, por exemplo, de quando ela seria fiscalizada e na negociação de Termos de Ajustamento de Conduta que permitiram o retorno das atividades da empresa de forma legal”, observa Souza.

O delegado destaca que são investigados os crimes de beneficiamento de minério de forma ilegal, supressão de vegetação sem autorização, prestação de informações falsas a órgãos ambientais, e consequentemente, lavagem de dinheiro.

A operação contou com a participação de 50 policiais civis.