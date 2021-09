BH amanhece com 'céu cinza' e meteorologistas explicam as causas. Veja

Vista das árvores de Ipês na capital mineira (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



09:18 - 08/09/2021 Temperaturas permanecem acima dos 30°C nesta quarta (8/9) em Minas O meteorologista Claudemir Azevedo explica a causa do céu cinza nas primeiras horas desta quinta: “Este aspecto cinza é causado por causa da poluição desta época, que é comum, e também pela grande quantidade de queimadas nas matas que deixam vestígios de fumaça no ar. Além disso, o predomínio de ar seco e a estabilidade do tempo traz esta poluição, que se concentra mais perto da superfície da terra, e provoca esta cor cinza nas nuvens”, afirma. O céu amanheceu com aspecto acinzentado nesta quinta-feira (16/9) em Belo Horizonte. O excesso de queimadas nas serras ao redor da capital é uma das causas principais, claro, mas os meteorologistas explicam que outros fatores também exercem influência neste fenômeno.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a menor temperatura em BH foi registrada na estação meteorológica do Cercadinho, com 18,1°C. A maior não deve passar dos 32°C.



Apesar de o calor continuar e a previsão apontar que as temperaturas devem permanecer acima dos 30°C em praticamente todo o estado, ao menos há possibilidade de chuvas nas regiões que fazem divisa com São Paulo.

Ainda há possibilidade de pancadas de chuvas, à tarde, no Sul de Minas e Zona da Mata. O céu fica claro a parcialmente nublado no restante das áreas.

A umidade do ar permanece baixa, podendo chegar aos 30% na capital e variar entre 12% e 15% no Norte, Noroeste e Triângulo.

O Inmet identificou também que a temperatura mínima do estado foi em Águas Vermelhas, Norte de Minas, com 11,9°C. A máxima pode chegaraos 39°C, também no Norte e na Região do Triângulo.



“Mesmo com esta alta temperatura, os termômetros não bateram o recorde dos 40°C em Montalvânia, no Norte do estado, como era o previsto para a quarta-feira (16/9)”, completa Claudemir. "A temperatura máxima em que a cidade chegou foi 39,4°C, ficando logo atrás de Campina Verde no Triângulo Mineiro, que permanece liderando a maior temperatura do ano com 39,8°C no dia (7/9)”.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira