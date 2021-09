COVID: Lavras fica sem vacina da AstraZeneca para aplicação da 1ª e 2ª dose

As últimas 140 doses da vacina que estavam disponíveis na cidade foram aplicadas na terça-feira (14/9) (foto: Pedro Gontijo/Imprensa MG/Reprodução)

A cidade de Lavras, no Sul de Minas, está sem doses do imunizante da AstraZeneca nesta semana. De acordo com a Prefeitura, a aplicação da 1ª e 2ª dose precisou ser paralisada, pois a Superintendência Regional de Saúde de Varginha não enviou novas doses.

Na nota oficial divulgada através das redes sociais na segunda-feira (13/9), o município havia informado que restavam apenas 140 doses da vacina.

“O município aguarda o envio para poder retomar a campanha e completar a imunização com a vacina AstraZeneca das pessoas agendadas para esta semana”, explica a prefeitura.

Em nota atualizada nesta quarta-feira (15/9) à reportagem, a Prefeitura informou que no momento a cidade não possuí nenhuma vacina da AstraZeneca para dar continuidade na campanha de imunização. As 140 doses que restavam foram aplicadas na terça-feira (14/9).

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e a Superintendência Regional de Saúde de Varginha, mas até a publicação desta matéria ainda não havia obtido reposta.

NOTA OFICIAL DA PREFEITURA DE LAVRAS

“A Secretaria de Saúed de Lavras, por meio da Vigilância em Saúde, informa que, esta semana, pela primeira vez, a Superintendência Regional de Saúde/Varginha não enviou para o município de Lavras as segundas doses da vacina AstraZeneca porque também não recebeu da Secretaria Estadual de Saúde/MG e do Governo Federal.

As 140 doses restantes da vacina Astrazeneca, no posto de saúde para a aplicação da segunda dose, terminaram ontem (14/9).

O município aguarda o envio para poder retomar a campanha e completar a imunização com a vacina Astrazeneca das pessoas agendadas para esta semana. A Superintendência Regional de Saúde/Varginha não autorizou proceder a intercambialidade de doses. O Município aguarda determinação do Estado/MG se poderá ser utilizado outro tipo de imunizante".