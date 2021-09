Araxá e Campos Altos vacinam jovens de 18 anos nesta quarta-feira (15/9)

TO

As duas cidades do Alto Paranaíba esperam aplicar primeira dose em toda a população adulta nesta quarta-feira (15/9) (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação)

Araxá e Campos Altos, no Alto Paranaíba, vacinam com a primeira dose nesta quarta-feira (15/9) jovens de 18 anos. Este é o último grupo da população adulta a ser contemplado, de acordo com o Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Após a imunização dos maiores de 18 anos, ambos os municípios informaram aguardar orientações do governo do Estado e da Secretaria Regional de Saúde de Uberaba para darem continuidade à imunização de novos grupos, como para adolescentes entre 12 e 17 anos e a terceira dose aos idosos

Imunização em Araxá

Em Araxá, a primeira dose para o grupo de 18 anos e trabalhadores da indústria e construção civil da mesma idade ocorrerá no Sesc (Rua Doutor Edmar Cunha, Santa Terezinha), das 8h às 16h.

Para receber a imunização por idade, é preciso levar documentos como cartão de vacinas, cópia (xerox) do CPF e RG, comprovante de residência e cartão do SUS (se tiver).

No caso dos trabalhadores da industria e construção civil, é necessário apresentar também a cópia da carteira de trabalho, crachá funcional ou contracheque com documento de identidade.

Os demais grupos já contemplados (exceto por idade e trabalhadores da indústria e construção civil), grávidas, lactantes e puérperas que não receberam a vacina devem procurar a Unisa (Travessa Piauí, 35, São Geraldo) durante esta semana, no mesmo horário.

2ª dose

A secretária de Saúde também segue realizando a aplicação da 2ª dose conforme a data agendada, mediante apresentação do cartão de vacinas e de documentos pessoais.

A imunização de reforço para pessoas que tomaram a primeira dose com as vacinas da AstraZeneca e Coronavac é feita na Unisa, Unioeste e ESF Pão de Açúcar, das 8h às 16h. Já a 2ª dose da Pfizer é realizada exclusivamente na Unisa.

De acordo com o último vacinômetro divulgado pelo munícipio, a cidade já recebeu 124.656 vacinas. Destas, 112.910 foram aplicadas e 11.746 estão em aplicação.

Atualmente, 72.633 pessoas tomaram a primeira dose e 35.334 receberam a segunda. Outros 4.943 araxaenses foram imunizados com a vacina de dose única.

Campos Altos

A imunização em Campos Altos nesta quarta-feira será das 8h às 14h, pelo sistema drive thru, no estacionamento do Ginásio Poliesportivo Dr. Luiz Gonzaga Kalil Abraão.

Estão convocados jovens de 18 anos e pessoas que, por algum motivo, ainda não se vacinaram.

A cidade já imunizou com a primeira dose 7.085 cidadãos, e 2.878 com a segunda. Já realizou também 240 imunizações com a fabricante Janssen, totalizando 10.203 vacinas aplicadas.

Publicação da prefeitura convoca 'novinhos' a se imunizar contra a COVID em Campos Altos (foto: Prefeitura de Campos Altos/Divulgação)

Segundo a prefeitura, esses números representam 45,24% da população vacinada com a primeira dose e 19,90% com as duas aplicações ou dose única.

O município também prossegue com a aplicação da segunda dose esta semana, e alerta os campos-altenses que fiquem atentos às datas, de acordo com o cartão de vacinas.